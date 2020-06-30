У людей зрелого возраста, которые ежедневно выпивают 1-2 порции спиртного, лучше функционирует мозг и работает память, чем у тех, кто полностью отказался от алкоголя. К такому выводу пришла команда ученых из США и Китая. Результаты их исследований опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

Ученые изучили данные о состоянии психического здоровья и когнитивных функций мозга почти 20 тысяч взрослых американцев (средний возраст - 61,8 года) за период с 1996 по 2008 год. Данные собирали с помощью регулярного тестирования участников на их способность запоминать слова и тексты, ориентироваться в пространстве, проверки словарного запаса.

Сравнение результатов тестов у тех участников, кто умеренно потреблял алкоголь (до 8 порций алкоголя для женщин и 15 доз для мужчин), и тех, кто вообще не употреблял спиртного, показало, что у первых они лучше, чем у вторых. При этом у выпивающих отмечена более низкая скорость снижения когнитивных функций. Что любопытно, позитивное действие алкоголя было сильнее выражено у европеоидной расы, чем негроидной.

Авторы исследования признают, что злоупотребление алкоголем является основной причиной ухудшения здоровья и смертности. Однако потребление алкоголя в малых дозах способствует защите когнитивных функций мозга и вербальной памяти.

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