Верховная Рада, во время второго чтения, провалила голосование за закон, который предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Также документ не был направлен на повторное рассмотрение.

Согласно данным пресс-службы Верховной Рады, закон поддержали 192 депутата. Против него выступили 6 человек, а воздержались - 84.

В частности, депутаты не поддержали и предложение вернуть законопроект на доработку с последующим повторным голосованием во время второго чтения.

Что предусматривал законопроект об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов:

ответственность за использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение вакцинации против особо опасных инфекций. Наказание предусматривало от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.

ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок. Наказание предусматривало от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

ответственность за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок. Наказание предусматривало штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

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