У Кривому Розі другий тиждень поспіль надходять повідомлення про мінування шкіл [ Редактировать ]
У Кривому Розі анонімні повідомлення про замінування шкіл надходять вже другий тиждень поспіль.
Із 20 січня дітей відрядили навчатись онлайн буквально на кілька днів, однак через погрози учні досі не повернулися за парти. Так вирішили на спільній нараді силовиків та керівництва міста. Коли відновлять офлайн-навчання, наразі невідомо.
Тетяна Кріпак, директор департаменту освіти та науки Криворізької міськради:
Такі повідомлення дестабілізують ситуацію і не дають нам нормально проводити освітній процес. Тому рекомендації силовиків була про переведення освітнього процесу в онлайн режим. Їм потрібно час, і саме таке завдання їм дали, перевірити всі заклади освіти.
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