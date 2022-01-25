У Кривому Розі анонімні повідомлення про замінування шкіл надходять вже другий тиждень поспіль.

Із 20 січня дітей відрядили навчатись онлайн буквально на кілька днів, однак через погрози учні досі не повернулися за парти. Так вирішили на спільній нараді силовиків та керівництва міста. Коли відновлять офлайн-навчання, наразі невідомо.

Тетяна Кріпак, директор департаменту освіти та науки Криворізької міськради: