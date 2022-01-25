Бойовик у центрі Києва. Біля будівлі СБУ невідомий відкрив вогонь з автомата.

Конфлікт спалахнув між охороною банку та групою невідомих. За інформацією ЗМІ, це були активісти, які хотіли наклеїти наліпку на обмінник. Один із охоронців сприйняв це за напад.

У поліції заявили, що ніхто не постраждав. А стрілець був озброєний карабіном. Двох учасників конфлікту затримали. А цей випадок кваліфікували як хуліганство.