Біля будівлі СБУ невідомий відкрив вогонь з автомата [ Редактировать ]
Бойовик у центрі Києва. Біля будівлі СБУ невідомий відкрив вогонь з автомата.
Конфлікт спалахнув між охороною банку та групою невідомих. За інформацією ЗМІ, це були активісти, які хотіли наклеїти наліпку на обмінник. Один із охоронців сприйняв це за напад.
У поліції заявили, що ніхто не постраждав. А стрілець був озброєний карабіном. Двох учасників конфлікту затримали. А цей випадок кваліфікували як хуліганство.
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