В Украине за прошлые сутки, 25 января, зафиксировано 24 321 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 809, медработников - 642).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



81 736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 073 человека;

летальных случаев - 141;

выздоровели - 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболели – 3 913 809 человек;

выздоровели – 3 596 715 человек;

летальных исходов – 99 584;

проведено ПЦР-тестов – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу - 15 221 306 человек, получили две дозы - 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу - 14 237 человек, бустерную дозу - 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Читайте также, коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Такое заявление сделал гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, на вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса "Омикрон"конец пандемии, он ответил, что пока "сказать этого не может никто".

Кроме того, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года, вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном".

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