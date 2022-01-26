В среду, 26 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает координацию с Западом по мерам сдерживания России от дальнейшей агрессии. Он сказал, что "пока говорят дипломаты - пушки молчат". Об этом Кулеба сообщил во время брифинга.

Мы продолжаем тесную координацию с нашими союзниками и партнерами как в контексте консолидированной противодействия агрессии, так и в свете подготовки ответов США и НАТО на российские ультиматумы...Важно, что дипломатический трек-контакт с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты - пушки молчат.

По его словам, удалось запечатлеть принцип "никаких решений по Украине без Украины", а страны-партнеры ответили России твердой консолидированной позицией.

Независимость и территориальная сохранность Украины, как и политика открытых дверей НАТО никогда не были, и не будут предметом торга как этого хочет Россия.

Министр подчеркнул, что параллельно с дипломатией страны-партнеры готовы "дать решительный отпор Кремлю" в случае дальнейших агрессивных действий против Украины и безопасности в Европе в целом.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.