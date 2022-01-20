В четверг, 20 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена. По его словам, нет никакой разницы между "небольшим" вторжением и полномасштабным вторжением России в Украину.

Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия России против государства Украина.

По словам министра, если говорить именно о военном вторжении, нельзя его разделять на большое или маленькое. Кулеба напомнил, что "Россия уже на территории Украины, Россия уже убивает украинских солдат".

Наша позиция, которую мы коммуницируем с США и всеми другими странами, заключается в очень простом: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. И потому мы не воспримем никакие попытки (подчеркну, если они будут) объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России…Все это пройдено. Все эти уроки истории уже выучены. И мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы относительно действий России.

Наконец, Кулеба подчеркнул, что у него нет сомнений ни в том, что США и лично Байден поддерживают Украину, ни в том, что он поддерживает Украину не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет другого выбора, как применить соответствующие жесткие санкции против России.

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В Белом доме разъяснили слова Байдена

Одно дело, если это небольшое вторжение, и нам придется спорить о том, какие (санкции) применять, а какие не применять и так далее. Но если они (россияне) действительно сделают то, на что они способны с учетом сил, сосредоточенных на (украинской) границе, это будет катастрофой для России, если она вторгнется в Украину.

Как пояснили в Белом доме, под "небольшим" вторжением России в Украину Байден подразумевал возможные кибератаки или же провокации с участием военизированных формирований.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации США Эмили Хорн заявляет:

Президент США объяснил это. Он имел в виду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян. Такие действия встретят обратный ответ в координации с союзниками и партнерами.

Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.

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