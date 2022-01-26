ГБР вызывает Порошенко на допрос: названа дата [ Редактировать ]
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Государственное бюро расследований назначило дату - 31 января.
"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", - сообщили в ГБР.
Напомним, 19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.
Позже Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.
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