Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що веде перемови зі США щодо заборони в Росії системи SWIFT. І наголосив - це може стати для РФ дуже потужним ударом. Прем'єр також зазначив - у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії. А якщо РФ розгорне війська проти України, то, цитую, "багато синів російських матерів не повернуться додому".