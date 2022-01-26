Борис Джонсон веде перемови зі США щодо заборони SWIFT в Росії [ Редактировать ]
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що веде перемови зі США щодо заборони в Росії системи SWIFT. І наголосив - це може стати для РФ дуже потужним ударом. Прем'єр також зазначив - у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії. А якщо РФ розгорне війська проти України, то, цитую, "багато синів російських матерів не повернуться додому".
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Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою.
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна разрабатывает законопроект по усилению санкций против Кремля в случае нового российского вторжения в Украину
Засідання відбудеться вже цього четверга. Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив - Берлін нарешті повинен діяти, щоби не допустити новий наступ Росії.
Йдеться про партію снарядів 152 калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть з офіційним Києвом, остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня.