Кровавый расстрел в Днепре: Монастырский сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять раненых. Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на ситуацию. Об этом сообщается на Facebook-странице министра.
Он заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.
В частности, по его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.
По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.
После изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые".
Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.
Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.
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