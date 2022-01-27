В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять раненых. Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на ситуацию. Об этом сообщается на Facebook-странице министра.

Он заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.

В частности, по его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

После изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, "в том числе кадровые".

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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