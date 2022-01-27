Глава Фонда госимущества повторно подал в отставку [ Редактировать ]
В четверг, 27 января, глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Об этом сообщается в Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Сообщается, что он написал заявление по собственному желанию.
В Аппарате ВРУ зарегистрировано заявление об увольнении по собственному желанию Сенниченко Д.В. с должности главы Фонда государственному имуществу Украины.
Напомним, что Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года - завод "Большевик") общей площадью более 50 га, из которых 35 га почти в центре Киева, продали на приватизационном аукционе за 1,429 млрд грн ($54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась почти на 3%.
К торгам допустили трех участников: компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына єкс-мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Завод достался бизнесмену Хмельницкому.
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