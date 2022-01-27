ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо керівництва Нацгвардії [ Редактировать ]
Також ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо керівництва Нацгвардії. У Бюро вважають, що трагедії можна було запобігти, якби посадовці уважніше ставилися до особового складу, а також забезпечили належні умови служби на важливих державних об'єктах.
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