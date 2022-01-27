Односельчане нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев, не представляют, что могло толкнуть парня на страшное преступление. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Жители села Броска Измаильского района Одесской области рассказали, что семья Артемия - верующая. Отец парня умер 5-6 лет назад после продолжительной болезни.

Семья Рябчук очень верующая, если не ошибаюсь, что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио - им по вере это запрещено.

Дом семьи Артемия в семье Броска

Артемий - не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде.

По словам соседей, Артем всегда был очень спокойным, друзей у него не было.

Почему он расстрелял сослуживцев - трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании... Его иногда кривляли - мол, нас верующие не признают... Как Артемия призвали - не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?

Артемий Рябчук

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал о парне изданию "Сегодня":

Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей... Характеризовался положительно. Назначение в караул - целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом.

По некоторым данным Артем Рябчук два месяца назад разнял драку между военнослужащими и доложил о ней руководству. После этого Рябчука якобы объявили стукачем и начали травить.

Напомним, что в ночь на 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре солдат Нацгвардии открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате инцидента погибли пять человек, пятеро получили ранения.

Ранее "Подробности" опубликовали видео жестокого убийства на "Южмаше" и видео задержания и допроса солдата-убийцы.