Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил вчерашнюю встречу советников "нормандского формата". Выступил за организацию предстоящей встречи лидеров стран-участниц "Нормандии".

"Для нашего государства первый приоритет на сегодня - это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - заявил Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться не зависимо от разногласий сторон в трактовке минских договоренностей.

"Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбассе через выполнение минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", - отмечает Зеленский.

Напомним, советники лидеров "нормандской четверке" на встрече в Париже согласовали совместное коммюнике. Это первый такой документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

​Ранее писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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