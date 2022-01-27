В Харьковской области учащихся школ приняли решение отправить на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемических показателей в регионе. Об это сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Глава ОГА добавил, что территориальные общины области будут самостоятельно принимать решения на основании текущих эпидемиологических показателей.

Учитывая увеличение уровня заболеваемости коронавирусом, областная комиссия рекомендует рассмотреть на заседаниях местных комиссий по ТЭБ и ЧС введение в образовательных учреждениях дистанционной формы обучения.

Отмечается, что противоэпидемические меры должны соблюдаться на всех уровнях. По его словам, областные профильные контролирующие органов области должны усилить внимание.

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Кроме того, учеников старших и младших классов в школах Херсонской области переводят на дистанционное обучение. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области, такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области.