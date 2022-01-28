Певица Злата Огневич подверглась преследованию со стороны неадекватного и агрессивного мужчины. Он неоднократно угрожал артистке и всей ее семье и все это продолжалось около трех лет.

Но 25 января правоохранители отреагировали на угрозы и задержали мужчину. Однако суд его просто отпустил.

Об этом рассказала Злата Огневич на своей странице в Instagram.

Действия мужчины, который преследовал артистку, квалифицировали по очень тяжелой статье – ч.1 ст.129 УК Украины.

Санкции этой статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Мужчина был задержан и его дело направили в суд, для избрания меры пресечения.

Как рассказала Огневич, судья не захотела даже рассматривать дело и просто отпустила преследователя. Артистка признается, что она снова боится за свою безопасность.

"Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне, но женщина-судья даже не стала рассматривать этот очень мелкий, по-видимому, для нее вопрос. Преступник в данный момент на свободе, по закону его больше не могут задерживать. Ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне", - сообщила Огневич.

Она отметила, что будет отстаивать свои права в суде и добиваться ареста своего преследователя и справедливого наказания. Сейчас она занялась поисками адвоката.

"Преступник сегодня на рассмотрении с ухмылкой сказал: "Я вам говорил, что мне ничего не будет". Я не буду опускать руки, отсиживаться в кустах и бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, если это нужно, я буду предавать огласке каждый свой шаг", - сообщила артистка.

Мужчину зовут Вадим Лебедь. Он 1981 года рождения и родом из Черкасской области. Никаких связей со Златой Огневич и ее семьей у него нет.

Он уже три года преследует артистку и угрожает расправой ей и ее семье. Сестра Огневич однажды общалась с этим мужчиной. Он представился таксистом, который приехал по вызову и насильно удерживал ее в авто. Требовал встречи со Златой и ее родителями.

Кроме того, он создает фейковые аккаунты и постоянно пишет сестре Огневич, в некоторых называет себя – Вадим Огневич.

Огневич неоднократно подавала заявления в полицию, но там фактически бездействовали. Утверждали, что ничего не произошло, мужчина никого не тронул и поэтому нет смысла заводить дело.

С мертвой точки дело сдвинулось совсем недавно. Злата Огневич сняла на видео угрозы и сообщила о хейтере общественности. 25 января его задержала полиция при поддержке КОРД.

Ранее Злата Огневич публично попросила о помощи рассказала, что уже более 3 лет ее повсюду преследует неадекватный фанат.

"Этот человек действительно преследует меня. Это длится очень-очень много лет. К сожалению, я никак не могла на него повлиять до сегодняшнего дня. Он в этом видео уже настолько охамел… Он угрожает жизни моих близких, угрожает мне… Я не чувствую себя в безопасности. Я не могу выйти вечером никуда. Все, он своего добился. Я захожу домой на свою площадку, и я заглядываю, не стоит ли там этот преследователь", - высказалась артистка.

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