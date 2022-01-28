У Великій Британії пропонують добровільно заразитися коронавірусом [ Редактировать ]
Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини.
Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік у квітні. Тепер необхідно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати всі охочі від 18 до 30 років.
Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Науковці прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження та якою має бути імунна відповідь.
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