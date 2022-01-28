"Нормандский формат": Франция выступила за продолжение диалога [ Редактировать ]
В пятницу, 28 января, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за продолжение диалога в "нормандском формате". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Ле Дриана с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстром.
По его словам, Париж предпринимает все усилия для деэскалации ситуации на востоке Украины.
Франция как председатель Евросоюза мобилизовала все усилия, чтобы вместе с европейскими и американскими партнерами, а также союзниками по НАТО для сдерживания эскалации (на Донбассе - ред.).
Он отметил, что Франция выступает за продолжение переговоров в рамках нормандского формата. Ле Дриан подчеркнул, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" в Париже открыла возможность для диалога в будущем.
Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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