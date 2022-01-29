Запасы газа в европейских хранилищах уменьшились до показателя ниже 40%. Об этом сообщает новостное агентство "Интерфакс".

Таким образом, за первую половину января экспорт Газпрома в дальнее зарубежье упал на 40%. При этом аналитики считают, что объемы экспорта могут измениться уже в феврале по мере стабилизации цен. При этом согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Отмечается, что максимальная суточная производительность сильно снижается и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Читайте также, цена газа в Европе завершила недельные торги на уровне 1 065 долларов за тысячу кубометров. Рост котировок составил около 17%. В период недели котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в феврале находились в пределах от 1000 до 1 100 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, заместитель министра экономики Денис Кудин заявил, что цену на газ для некоторых промышленных предприятий снизят вдвое. Речь идет о 6,8 тыс. производителей продуктов питания, обязательный к продаже по сниженной цене, будет ограничиваться 20%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.