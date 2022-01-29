В Италии на президентских выборах победу одержал предыдущий глава государства Серджио Маттарелла. Его переизбрали в парламенте.

Таким образом, подсчет голосов еще продолжается, но Маттарелла уже набрал необходимые для победы 505 голосов. При достижении этой цифры участники собрания встретили переизбрание главы государства бурными аплодисментами.

Отмечается, что Маттарелло выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний президент давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.

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