Выборы в Германии: какая партия одержала победу [ Редактировать ]
Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов во всех 299 округах.
На втором месте - Христианско-демократический союз - 18,9%.
- "Зеленые" получили 14,8% голосов,
- "Свободная демократическая партия" (FDP) - 11,5%,
- "Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,3%.
По результатам экзит-полов немецкие телеканалы давали различные прогнозы. Согласно опросу телеканала ZDF на выборах побеждали социал-демократы, тогда как канал ARD отмечал равенство голосов у СДПГ и ХДС/ХСС.
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