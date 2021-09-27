Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов во всех 299 округах.

На втором месте - Христианско-демократический союз - 18,9%.

"Зеленые" получили 14,8% голосов,

"Свободная демократическая партия" (FDP) - 11,5%,

"Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,3%.

По результатам экзит-полов немецкие телеканалы давали различные прогнозы. Согласно опросу телеканала ZDF на выборах побеждали социал-демократы, тогда как канал ARD отмечал равенство голосов у СДПГ и ХДС/ХСС.

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