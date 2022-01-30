Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів... Нових чи старих - не уточнюють.

Але такий "щедрий" подарунок спричинив резонанс і лавину критики. Та хай там як - Україна вже отримує зброю тоннами.

Цього тижня ми прийняли четвертий літак з американським вантажем. До того військове озброєння нам надіслали британці. Що саме дають? Наш воєнкор - Ірина Баглай - готова вам розказати та показати.

Допомога, яка вимірюється десятками тонн... Та ефективністю на полі бою.

Постріл з будь-якого гранатомету в танке зносить башту.

Олег Жданов, військовий експерт:

Це підвищення бойової сили Збройних сил, їх обороноспроможності.

Чи здатна зброя - зупинити ворога, ще до його можливого вторгнення?

Владислав Волошин, військовий експерт:

Они не сильно горят желанием садиться за рычаги танков, потому что знают, что у украинцев есть такое вооружение, которое может их сжечь.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати - давно дають нам зброю, то зараз активно приєдналася Велика Британія. І далі - більше. Хто чим може - боєприпасами, вертольотами, військовим оснащенням, медичним устаткуванням... Та головний засіб впливу - це, звісно, летальне озброєння. Бо саме воно в руках українського солдата може вгамувати запал противника, ще до першої атаки. То що саме нам дали?

NLAW:

Довжина - 1 м.

Вага - 12,5 кг.

Ціль - броньована техніка (танк).

Дальність пострілу 20-800 м.

Кількість - 2200 одиниць.

Протитанковий ракетний комплекс "НЛОУ". Одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу - до восьмисот метрів. Мінімальна - 20. Ціль - броньована техніка. Пробиває захист завтовшки півметра!

"Вистрелив - забув" - це умовна назва гранатометів від британців.

Знімаю приціл витягую сошку, щоб зручніше було, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування, зажимаю улавлюю всі цілі, чекаю близько 3-6 сек. І роблю спуск. І всьо.

Зброя сучасна і проста. Гарантує майже 100 відсоткове ураження. А для опанування - достатньо менш як тиждень. Доведено українськими військовими.

Лише демонстрація її можливостей, може відбити бажання ворога сідати у танк. Бо башту панцирника зносить навіть, якщо його замаскували в укритті.

Ще один вагомий плюс - безпека для стрільця. Натиснувши "пуск", він може одразу ховатися. А то й взагалі не виходити з бліндажа. Бо постріл - автоматично влучає в ціль.

Дебальцеве, Авдіївська промзона і нарешті - Донецький аеропорт. Це ті бої, які могли б закінчитися інакше, якби в українців були "НЛОУ" в руках, упевнений військовий експерт - Влад Волошин.

Владислав Волошин, військовий експерт:

За эту войну это были самые большие танковые сражения. То есть если бы у защитников ДАПа было подобное оружие, я думаю что ДАП держался б дольше, и мы б его не сдали.

Javelin FGM-148E.

150 установок, 700 ракет.

Довжина - 1,2 м.

Вага - 22,3 кг.

Дальність пострілу - 4000 м.

Ціль - бронетехніка (танк).

"Джевелін". Переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага - трохи більше як 20 кілограмів, дальність пострілу - до чотирьох кілометрів. Ціль - бронетехніка, авіація - вертольоти, БПЛА на малій висоті.

Вони майже вдвічі важчі - і вдвічі дорожчі. Але їх називають убивцями танків. Та й "Джавелін" - установка, яку можна перезарядити. І з того ж класу - "вистрелив - забув", бо ракета самонаводиться - й ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія.

M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) реактивний гранатомет.

Калібр - 83 мм.

Вага - 7 кг.

Довжина - 1 м.

Дальність прицільного пострілу - 500-1000 м (рухома ціль 300 м).

Ціль - легка броня і фортифікації.

Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага - сім кілограмів, довжина - метр. Дальність пострілу - до кілометра. Ціль - бункер.

Ці гранатомети - одні з найлегших. На озброєнні армій США, Лівану, а тепер й України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль - фортифікаційне укриття - а й випалює все в середині. Розрахований на знищення піхоти.

Олег Жданов, військовий експерт:

Вони надали засоби першої необхідності.

Stinger.

Довжина ракети - 1,5 м

Вага - 15,7 кг.

Дальність пострілу - 4, 5 км.

Висота цілі - 3,5 км.

Ціль - авіація (вертольоти, літак, БПЛА).

"Стінгер". Переносний зенітно-ракетний комплекс. Вага 15 кг. Дальність пострілу більш як чотири кілометри на висоті три з половиною. Ціль - вертольоти, літаки, БПЛА.

Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. "Стінгери" - довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні.

Олег Жданов, військовий експерт:

Якщо є "Стінгер" можна не боятися ударів з повітря. Коли у душманів з'явилися "Стінгери" війна корінним образом змінила свій хід і Радянський союз почав нести великі втрати, бо фактично відмовились від підтримки з повітря.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Літаки союзників з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії - оперативно зможуть доставити нові партії. А ось чи урізноманітнять арсенал? Ленд-ліз - згадка про нього в стінах Конгресу США - неабияк надихнула військових. Бо це - карт бланш на постачання будь-якої зброї й в будь-яких кількостях - від союзників. Адже з часів Другої Світової війни асоціюється із перемогою.

Олег Жданов, військовий експерт: