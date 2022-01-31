В понедельник, 31 января в Украине ожидаются метели, гололедица и сильный ветер. Они могут повлиять на работу транспорта. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Киеве и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.