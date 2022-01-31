В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 31 января в Украине ожидаются метели, гололедица и сильный ветер. Они могут повлиять на работу транспорта. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица.
В Киеве и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украину температура воздуха снова повысится
В пятницу, 21 января, в Украине объявили штормовое предупреждение
В понедельник, 17 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение
В четверг, 13 января, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение
В четверг, 26 января, в Украине ожидается снег и мокрый снег