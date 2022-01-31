На восточном побережье Соединенных Штатов Америки в связи с мощными снегопадами большое количество зданий остались без электроснабжения. Об этом сообщает новостной телеканал CNN.

Таким образом, по меньшей мере 116 964 человека в Массачусетсе остались без электричества в субботу, когда сильный снегопад обрушился на регион. При этом властям Атлантик-Сити пришлось закрыть шоссе №40, одну из главных артерий, ведущих в город.

Отмечается, что о масштабных метелях предупредили более 11 миллионов человек, включая Атлантик-Сити, Провиденс, Род-Айленд, Бостон, Кейп-Код и Портленд. Известно, что в некоторых частях штата Нью Джерси выпало более фута снега.

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