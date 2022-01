На восточном побережье Соединенных Штатов Америки в связи с мощными снегопадами большое количество зданий остались без электроснабжения. Об этом сообщает новостной телеканал CNN.

Таким образом, по меньшей мере 116 964 человека в Массачусетсе остались без электричества в субботу, когда сильный снегопад обрушился на регион. При этом властям Атлантик-Сити пришлось закрыть шоссе №40, одну из главных артерий, ведущих в город.

Отмечается, что о масштабных метелях предупредили более 11 миллионов человек, включая Атлантик-Сити, Провиденс, Род-Айленд, Бостон, Кейп-Код и Портленд. Известно, что в некоторых частях штата Нью Джерси выпало более фута снега.

A powerful #winterstorm hit the East Coast of the #USA, bringing wind and #snow to the region. More than 100,000 people lost power during the severe cold. A state of #emergency has been declared in #NewJersey and #Boston. #GlobalCrisis #bostonblizzard #bostonweather #snowstorm pic.twitter.com/HIEDjM4rfl