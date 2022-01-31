В населенном пункте Самакова, который находится в Черновицкой области, случился пожар в деревянной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинская епархии УПЦ.

По предположению настоятеля прихода протоиерея Виталия Дмитрюка, возгорание возникло от электрического котла, который отапливал помещение храма. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.

Отмечается, что церковь была построена 22 года тому назад. Прибывшие спасатели не смогли спасти церковь, но уберегли от пожара близлежащие жилые здания.

Читайте также, в Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь из-за издевательств одноклассника. Инцидент произошел в селе Иванчанка Болградского района вечером, спасатели получили сигнал о возгорании в недостроенном культовом сооружении в 17:45.

Кроме того, в Киевской области рано утром загорелась церковь Иоанна Богослова в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины. На вызов прибыли 16 человек спасателей и четыре пожарных автомобиля, пожар потушили пожар в 8:10, причины возгорания устанавливаются.

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