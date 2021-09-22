В Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь из-за издевательств одноклассника. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел в селе Иванчанка Болградского района вечером 21 сентября. Спасатели получили сигнал о возгорании в недостроенном культовом сооружении в 17:45. Еще до приезда пожарных огонь ведрами с водой самостоятельно потушили местные жители, в пожаре никто не пострадал.

Огонь уничтожил стол с церковной атрибутикой (свечами, образками, полиграфической продукцией) и икону. Пожар ликвидировали местные жители водой из ведер.

Как оказалось, пожар в храме устроил 12-летний мальчик. Он признался в содеянном и объяснил, что таким образом он хотел отомстить своему однокласснику, который постоянно над ним издевался. "Думская" пишет, что отец школьного забияки служит в храме настоятелем.

Событие квалифицировали как "умышленное повреждение имущества" по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. В силу возраста школьник не может нести уголовную ответственность за свой поступок. В отношении его родителей полицейские составили административный протокол по ст.184 КУоАП. Как оказалось, они уже попадали в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также копы проверяют информацию о возможном буллинге в школе среди подростков.

Напомним, что 7 сентября дотла сгорела церковь Иоанна Богослова в селе Бриловка, Ставищенской территориальной общины Киевской области.