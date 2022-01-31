Акція проти війни та російської агресії відбулася в Берліні [ Редактировать ]
Акція проти війни та російської агресії відбулася в Берліні. Напередодні біля Бранденбурзьких воріт у центрі міста українці зібралися на демонстрацію "Війна не має кордонів". Світлинами поділилося Посольство України в Німеччині. Акція зібрала кілька сотень учасників, які прийшли із синьо-жовтими прапорами та плакатами. Вони закликали федеральний уряд використати свій вплив на РФ, щоб зупинити нову агресію проти України.
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