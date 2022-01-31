Новий підвид штаму "Омікрон" фіксують у різних країнах [ Редактировать ]
Ще заразливіший, але не більш смертельний. Новий підвид штаму "Омікрон" фіксують у різних країнах, зокрема в Данії, Великій Британії, Австралії та Алжирі. За даними досліджень, проведених у Данії, цей різновид Бе-А-2 може передаватися в півтора раза швидше, пише "Гардіан". Проте жодні дані не вказують на вищий ризик летальності чи здатність долати захист вакцин. Попри те, що коронавірус постійно мутує, дослідники радять зберігати спокій, робити щеплення, зокрема й бустерною дозою.
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