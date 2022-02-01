Снайпер двічі поцілив у місцевого, який рибалив на водосховищі.

Один цивільний зазнав вогнепального поранення на Донбасі. Усе сталося під час обстрілу околиць Світлодарська. Снайпер двічі поцілив у місцевого, який рибалив на водосховищі. Українські військові оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. Медики кажуть, його життю ніщо не загрожує.

Поранений:

Парень мне оказал помощь. Побежал, позвал военных, военные приехали, наложили жгуты на ногу, привезли в больницу. Больше я ничего не помню. Я не услышал выстрела, а просто удар и теплая кровь пошла. И все.

Віктор Захарчук, лікар-травматолог: