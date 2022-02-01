Ворожий снайпер поранив цивільного рибалку на Донбасі [ Редактировать ]
Один цивільний зазнав вогнепального поранення на Донбасі. Усе сталося під час обстрілу околиць Світлодарська. Снайпер двічі поцілив у місцевого, який рибалив на водосховищі. Українські військові оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. Медики кажуть, його життю ніщо не загрожує.
Поранений:
Парень мне оказал помощь. Побежал, позвал военных, военные приехали, наложили жгуты на ногу, привезли в больницу. Больше я ничего не помню. Я не услышал выстрела, а просто удар и теплая кровь пошла. И все.
Віктор Захарчук, лікар-травматолог:
Состояние средней тяжести у него было, две раны огнестрельных на правом бедре, давление немножко, кровопотеря была, в настоящее время состояние стабилизировано, требует лечения.
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