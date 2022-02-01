В Луганске вернули комендантский час [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В оккупированных районах Луганской области с 1 февраля возобновляется действие режима комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов), отмененного с 1 октября 2021 года.
Соответствующий указ подписал главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает "Луганскинформцентр".
Нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 4:00, на один час и более карается штрафом в размере от 2 тыс. рублей. (741 грн) или арест на 15 суток.
В понедельник, 31 января, главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил комендантский час с вечера пятницы и в выходные дни до 31 декабря 2022 года.
На территории ОРДЛО режим комендантского часа действует с начала боевых действий в 2014 году. В Донецкой области он действует с 23:00 до 05:00, в Луганской - с 23:00 до 04:00.
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