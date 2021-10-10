Власти самопровозглашенной "ЛНР" ограничили выезд людей на подконтрольную Украине территорию через линию разграничения в районе пункта пропуска "Станица Луганская". Об этом сообщает "Луганский информационный центр".

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник 9 октября подписал указ о новых правилах пересечения линии разграничения. Документ предусматривает, что выезд граждан с регистрацией в Луганской области на территорию Украины осуществляется только на основании неких списков, сформированных постоянно действующей рабочей группой.

Основанием для поездки в Украину служит:

лечение (реабилитации);

обучение;

необходимость ухаживать за близким родственником

похороны родственника.

Раньше жители оккупированных районов могли выезжать на подконтрольную Украине территорию один раз в месяц. Так пенсионеры могли ездить, чтобы получать украинскую пенсию.

Выезд в Украину граждан с пропиской на подконтрольной Киеву территории не ограничивается. Но им будет сложнее будет попасть в ОРЛО. Пропускать к себе боевики будут при следующих обстоятельствах:

лечение (реабилитация) на территории "ЛНР";

обучение на территории "ЛНР";

необходимость ухода за близким родственником;

погребение родственника на территории "республики";

в рамках гуманитарной программы по "воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины".

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В исключительных случаях допускается выезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством государственной безопасности "ЛНР".

Закрытие границ оккупационные власти "ЛНР" объясняют ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Ограничения действуют с 9 октября до как минимум 10 ноября 2021 года.

Напомним, что, Верховная Рада отменила штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию. Ранее данное нарушение наказывалось штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.