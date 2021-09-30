На оккупированном Донбассе вернули комендантский час [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В оккупированных районах Луганской области с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов), отмененного с 1 августа этого года. Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 4:00, на один час и более карается административной ответственностью, введенной в самопровозглашенной "ЛНР".
Если человек при этом находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.
30 сентября отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории самопровозглашенной "ДНР".
На территории ОРДЛО режим комендантского часа действует с начала боевых действий в 2014 году. В Донецкой области он действует с 23:00 до 05:00, в Луганской - с 23:00 до 04:00.
Напомним, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.
Как сообщали "Подробности", Верховная Рада отменила штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию. Ранее данное нарушение наказывалось штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.
по теме
За таких умов певної деєскалації, вояки на передових позиціях у постійній готовності, адже прилетіти може у будь-яку хвилину. Найкраще про це знають ті, хто на фронті із 14-го, і пройшов всі кола того пекла. Вони - справжня еліта українського війська.
До армійців прийшов 23-річний хлопець. Сказав, що втік від сепаратистів. Варто зазначити, що останнім часом такі випадки стають дедалі частішими. Українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання.
Представник незаконного збройного формування здався у полон українським військовим. На передовій до армійців на позиції прийшов 23-річний хлопець.
Спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Лише за останні два тижні, рух спостерігачів на території ОРДЛО обмежували 37 разів.
Розповів, що йому обіцяли високу плату, але надурили. До того ж постійно потерпав від знущань та принижень із боку російських кураторів. А ще - став наркозалежним.