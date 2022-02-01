Instagram добавил новую функцию [ Редактировать ]
Компания Meta презентовала для пользователей Instagram функцию 3D-аватаров. Сейчас она доступна только для жителей США, Канады и Мексики. Об этом сообщает The Verge.
Жители США, Мексики и Канады сейчас уже могут воспользоваться новой функцией фотоблога благодаря шлемам виртуальной реальности Quest VR. Им разрешено выбрать новые формы аватаров и даже добавлять своим персонажам различные элементы систем жизнеобеспечения. Это якобы добавит инклюзивности для пользователей с ограниченными возможностями.
После раскрытия нашего долгосрочного видения метавселенной на конференции Connect 2021 мы продолжаем развивать эту следующую эволюцию социальных технологий, создавая будущее, в котором вы сможете сидеть в одной комнате с близкими людьми, находящимися за тысячи километров от вас, или работать в естественной обстановке с талантливой командой, охватывающей весь земной шар.
По словам главы Meta Марка Цукерберга, развитие метавселенной сегодня является приоритетом для компании.
Также он отметил, что когда-то появятся более выразительные и фотореалистичные аватары.
Напомним, что ранее сообщалось, что Instagram пообещал запустить в 2022 году ряд новых функций для безопасности пользователей-подростков.
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