Испанская газета El Pais опубликовала документы, которые, по утверждению журналистов, являются ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В ответе США заявили о готовности начать диалог с Россией по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Также США и НАТО якобы заявили России, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

США готовы обсудить с Россией механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томагавк" в Румынии и Польше.

В документах также говорится, что США готовы "принять ряд мер по укреплению доверия" в военной сфере: в частности, наладить линию для экстренных контактов, которые помогут предотвращать инциденты в воздухе и на море.

В свою очередь в НАТО заявили, что не хотят конфронтации, однако не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

Отметим, Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе. Работа над документами ведется параллельно с США.

Также в Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли решение касательно размещения войск Альянса на территории Украины в случае вторжения Российской Федерации.

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