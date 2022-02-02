Астрономам из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) удалось заглянуть в центр нашей Галактики. Они увидели там вспыхивающие звезды, "звездные ясли", магнитные полосы и сверхмассивную черную дыру под названием Стрелец А, скрывающуюся в центре Млечного Пути на расстоянии 25 тыс. световых лет от Земли и чья масса примерно в 4 млн раз превышает массу Солнца.

На сайте обсерватории опубликованы новые фотографии Млечного Пути, на которых видно радиоизлучение из этой области "с беспрецедентной четкостью и глубиной". Для этого ученым потребовалось 200 часов наблюдений в течение трех лет на телескопе MeerCAT. 70 терабайт полученных данных обрабатывали два суперкомпьютера в Кейптауне.

Изображения позволяют увидеть новые остатки сверхновых и дают большей информации о популяции "таинственных радиоволокон", которые больше нигде не встречаются.

Кроваво-красные горизонтальные пятна показывают Млечный Путь в радиоволнах, наблюдаемых MeerKAT. Ярко-желтое пятно посередине - это черная дыра Стрелец А, которая находится в центре нашей Галактики. Кроваво-красным показаны участки с ярким радиоизлучением, а серым - с менее ярким.

В центре изображения остаток сверхновой G359.1-0,5. Слева находится "Мышь", убегающий пульсар, который, возможно, образовался и был выброшен в результате взрыва сверхновой. В правом верхнем углу находится одна из самых длинных и самых известных радиоволн - "Змея".

На фото - сложное излучение суперпузыря в центре Галактики, которое пересекается множеством параллельных "радиоволокон". Яркая точка рядом с центром этой области - черная дыра Стрелец A.

Ранее "Подробности" сообщали о том что в окрестностях Солнца астрономы нашли более 70 планет-изгоев.