Под Харьковом такси с пассажирами улетело с моста (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харьковской области такси с пассажирами слетело с моста и перевернулось. Пострадали водитель и двое пассажиров. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
ДТП произошло в селе Новая Ивановка Лозовского района незадолго до полуночи 1 февраля.
45-летний водитель автомобиля Volkswagen, житель Дергачевского района, работает в службе такси Харькова.
1 февраля он отправился на вызов компании из трех мужчин и одной женщины. Они направлялись из Харькова в село Доброволье Лозовского района.
На улице Центральной в селе Новая Ивановка водитель не выбрал безопасную скорость движения и вылетел с моста. Автомобиль перевернулся.
Пострадали трое мужчин - 45-летний водитель и пассажиры 42 и 62 лет. Они с травмами разной степени тяжести доставлены в районную больницу.
Напомним, что в ночь на 2 февраля в Днепре легковушка влетела под грузовик, погибли два человека.
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