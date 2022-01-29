В населенном пункте Безруки, который находится в Харьковской области, 18-летняя девушка родила девочку, после чего убила ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, нерадивая мать задушила свою дочку и выбросила тело в яму с нечистотами. По словам убийцы, чтобы совершить страшное преступление она закрыла девочке рот и нос, после чего ребенок "мгновенно затих".

Отмечается, что 25-летнему мужу женщина сказала, что отдала ребенка социальным службам. Известно, что страшную находку обнаружила свекровь злоумышленницы и сообщила полиции. Убийце сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

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Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.