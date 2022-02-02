Кількість хворих на "Омікрон" в Канаді йде на спад [ Редактировать ]
Канада поступово долає "Омікрон". Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що вони вже досягли піку інфікувань цим штамом і надалі кількість заражень піде на спад.
Допомогли цьому запроваджені карантинні заходи. За даними канадських науковців, "Омікрон", попри більшу заразність, не призводить до збільшення госпіталізацій.
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