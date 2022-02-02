Доказательств эффективности локдаунов для подавления распространения коронавируса и снижения смертности от COVID-19 не существует. К такому выводу пришли ученые Университета Джонса Хопкинса (США), результаты исследования которых об эффективности карантинных мер и самоизоляции, опубликованы в Studies of Applied Economics.

По данным исследователей, локдауны в первую волну коронавируса помогли снизить смертность в Европе и США на 0,2%, но при этом вызвали огромные экономические и социальные издержки.

Вследствие этого [можно утверждать], что политики локдаунов являются неосновательными и от них следует отказаться в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии.

Более эффективной оказалась мера самоизоляции заболевших. Она позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%.

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Авторы исследования указали на такие негативные последствия локдаунов, как рост безработицы, снижение качества образовательного процесса, увеличение случаев домашнего насилия и передозировки медицинскими препаратами.

Число летальных исходов вследствие последнего возросло в США в период с мая 2020 года по апрель 2021 года на 28,5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом - до 78 056 смертей. Показатель домашнего насилия увеличился на 8,1%.

Эти понесенные обществом издержки необходимо сопоставить с положительным эффектом локдаунов, который, как показал наш метаанализ, является, в лучшем случае, незначительным. Такой стандартный подсчет выгод и затрат приводит к твердому заключению: локдауны должны быть решительно отвергнуты в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии.

Напомним, что Дания с 1 февраля отменила последние ограничения, связанные с коронавирусом, а сам COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций".