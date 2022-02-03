Индекс "Биг Мака": гривна вошла в ТОП-6 самых недооцененных валют мира [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Украинская гривна недооценена на 58,1%, и американский доллар должен стоить 11,88 грн. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.
Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.
В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,81, тогда как в Украине - 69 грн. Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты - 11,8 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 28,38 грн/доллар.
Самые недооцененные валюты мира:
- Российский рубль - 70,0%;
- Турецкая лира - 67,9%;
- Индонезийская рупия - 59,3%;
- Малайзийский ринггит - 58,9%;
- Румынский лей - 58,6%;
- Украинская гривна - 58,1%.
Самые переоцененные валюты мира:
- Швейцарский франк - 20,2%;
- Норвежская крона - 10,0%.
"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.
Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.
Напомним, что в 2021 году курс американского доллара в Украине упал на 3,5%, а евро - на 11%.
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