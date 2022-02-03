Украинская гривна недооценена на 58,1%, и американский доллар должен стоить 11,88 грн. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.

Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.

В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,81, тогда как в Украине - 69 грн. Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты - 11,8 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 28,38 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты мира:

Российский рубль - 70,0%;

Турецкая лира - 67,9%;

Индонезийская рупия - 59,3%;

Малайзийский ринггит - 58,9%;

Румынский лей - 58,6%;

Украинская гривна - 58,1%.

Самые переоцененные валюты мира:

Швейцарский франк - 20,2%;

Норвежская крона - 10,0%.

"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.

Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.

Напомним, что в 2021 году курс американского доллара в Украине упал на 3,5%, а евро - на 11%.