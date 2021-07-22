Украинская гривна недооценена на 57,7%, и американский доллар должен стоить около 11,5 грн. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.

Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.

В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,65, тогда как в Украине - 65 грн, то есть чуть больше $2,3.

Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты - 11,5 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,24 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты мира:

Ливанский фунт - на 70,2%;

Российский рубль - 59,9%;

Южноафриканский рэнд - 59,6%;

Азербайджанский манат - 58,9%;

Турецкая лира - 58,7%.

Самые переоцененные валюты мира:

Венесуэльский боливар - на 47,7%;

Швейцарский франк - 24,7%;

Норвежская крона - 11,5%.

Шведская крона - 9,6%.

"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.

Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.

Напомним, что в 2020 году украинская гривна подешевела на 20% к доллару и евро.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году.