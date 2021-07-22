Индекс "Биг Мака": сколько должен стоить доллар в Украине [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Украинская гривна недооценена на 57,7%, и американский доллар должен стоить около 11,5 грн. Об этом свидетельствует индекс "Биг-Мака", который используется для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.
Об этом сообщает английский журнал The Economist, рассчитывающий этот индекс.
В США бутерброд "Биг Мак" на момент проведения исследования стоил $5,65, тогда как в Украине - 65 грн, то есть чуть больше $2,3.
Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты - 11,5 грн за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,24 грн/доллар.
Самые недооцененные валюты мира:
- Ливанский фунт - на 70,2%;
- Российский рубль - 59,9%;
- Южноафриканский рэнд - 59,6%;
- Азербайджанский манат - 58,9%;
- Турецкая лира - 58,7%.
Самые переоцененные валюты мира:
- Венесуэльский боливар - на 47,7%;
- Швейцарский франк - 24,7%;
- Норвежская крона - 11,5%.
- Шведская крона - 9,6%.
"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира. Таким образом аналитики определяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в США.
Финансовые эксперты считают, что "Индекс Биг Мака" рассчитывают с точки зрения паритета покупательской способности, и он не отображает всех фундаментальных факторов в экономике.
Напомним, что в 2020 году украинская гривна подешевела на 20% к доллару и евро.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2021 года установил официальный курс
На четверг, 15 июля, Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 2 копейки по отношению к доллару и более чем на 12 копеек к евро
Официальный курс доллара растет после снижения накануне
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2021 года установил официальный курс
На следующем заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим