Клиенты не могут совершать звонки, а деньги не зачисляются на счет Источник: ТАСС

У пользователей мобильного оператора "Киевстар" возникли проблемы. Клиенты жалуются, что не могут совершать звонки, а деньги не зачисляются на счет.

При попытке вызова абоненту сообщают, что на его счету недостаточно средств. Также отсутствует возможность проверить состояние счета с помощью кода *111#. Мобильный интернет работает.

Не работает мобильное приложение, невозможно связаться с оператором. При этом у абонентов с контрактными тарифами звонок проходит нормально и связь есть.

В компании подтвердили, что возникли технические трудности:

Уважаемые абоненты сегодня у части абонентов могут наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466. Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы выясняем их причину и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически.

Напомним, что в октябре 2021 года мобильных операторов обязали повысить качество связи. Скорость загрузки файлов с помощью мобильного интернета для пользователя должна быть не менее 2 Мбит в секунду, а отправки - не менее 0,5 Мбит в секунду. Город или село будет считаться покрытым мобильным интернетом, если связь будет доступна минимум на 65% их территории.