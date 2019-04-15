Пользователи "Киевстар" не могут дозвонится друг другу [ Редактировать ]
В понедельник, 15 апреля, жители столицы, которые пользуются услугами оператора мобильной связи "Киевстар" столкнулись некоторыми трудностями. В частности, с невозможностью дозвониться до другого абонента.
"Фактам" в компании "Киевстар" подтвердили, что действительно наблюдаются проблемы со связью.
"Мы сейчас работаем над устранением этой неполадки. Приносим свои извинения за временные неудобства",- отметили в компании.
Раньше сообщалось о том, что Facebook возвращает долгожданную функцию. В Microsoft сообщили о хакерской атаке.
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