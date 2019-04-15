В понедельник, 15 апреля, жители столицы, которые пользуются услугами оператора мобильной связи "Киевстар" столкнулись некоторыми трудностями. В частности, с невозможностью дозвониться до другого абонента.

"Фактам" в компании "Киевстар" подтвердили, что действительно наблюдаются проблемы со связью.

Читайте также Как защитить личные данные в интернете

"Мы сейчас работаем над устранением этой неполадки. Приносим свои извинения за временные неудобства",- отметили в компании.

Раньше сообщалось о том, что Facebook возвращает долгожданную функцию. В Microsoft сообщили о хакерской атаке.