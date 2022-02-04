Недалеко от населенного пункта Вишневое, который находится в Полтавской области, пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, вследствие аварии пострадали 10 человек, которые были госпитализированы прибывшими на место происшествия медработниками с травмами различной степени тяжести.

3 февраля около 19:40 вблизи с. Вишневое Лубенского района произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом "Киев-Ромны" с его последующим опрокидыванием на бок.

Отмечается, что по информации ведомства, от ГСЧС для деблокации пострадавших привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Читайте также, во Львовской области столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Skoda Octavia. Водитель легковушки погиб на месте, а водитель маршрутки и пять пассажиров попали в больницу. Правоохранители выяснили, что Skoda Octavia под управлением 39-летнего жителя Львова выехала на полосу встречного движения.

Кроме того, в Ирпене поезд на полном ходу врезался в маршрутку, из-за неосторожности водителя. Маневровый поезд протаранил маршрутку "Богдан", которую от удара швырнуло в бетонный забор, водителя автобуса госпитализировали. Его состояние на данный момент неизвестно.

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