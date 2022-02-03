Под Львовом в ДТП с маршруткой погиб один человек погиб, шестеро пострадали (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Skoda Octavia. Водитель легковушки погиб на месте, а водитель маршрутки и пять пассажиров попали в больницу. Об этом сообщает в ГУНП во Львовской области.
Авария произошла в 7:30 утра в четверг, 3 февраля, в селе Рясна Руська. Правоохранители выяснили, что Skoda Octavia под управлением 39-летнего жителя Львова выехала на полосу встречного движения, где протаранила маршрутное такси сообщением Львов - Зелив, которым управлял 47-летний житель Львовского района.
Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в больницу с травмами доставлены водитель и пять пассажиров буса. Их диагнозы уточняют медики.
Напомним, что в среду вечером, 2 февраля, в Польше в ДТП попал рейсовый автобус Черновцы - Щецин. Автобус, в котором ехали 25 пассажиров, съехал с дороги в кювет и перевернулся.
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