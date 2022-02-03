Во Львовской области столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Skoda Octavia. Водитель легковушки погиб на месте, а водитель маршрутки и пять пассажиров попали в больницу. Об этом сообщает в ГУНП во Львовской области.

Авария произошла в 7:30 утра в четверг, 3 февраля, в селе Рясна Руська. Правоохранители выяснили, что Skoda Octavia под управлением 39-летнего жителя Львова выехала на полосу встречного движения, где протаранила маршрутное такси сообщением Львов - Зелив, которым управлял 47-летний житель Львовского района.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в больницу с травмами доставлены водитель и пять пассажиров буса. Их диагнозы уточняют медики.

Напомним, что в среду вечером, 2 февраля, в Польше в ДТП попал рейсовый автобус Черновцы - Щецин. Автобус, в котором ехали 25 пассажиров, съехал с дороги в кювет и перевернулся.