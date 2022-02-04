Общественный вещатель назвал имя второго члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2022". Компанию Тине Кароль 12 февраля составит Ярослав Лодыгин - украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы".

"Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели - в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", - заявил Лодыгин.

Известно, что в 2019 году Ярослав Лодыгин стал членом правления Общественного вещателя и отвечает за платформу телевидения. Самым известным его продюсерским проектом является "Дике поле" - экранизация романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

В комментариях поклонники "Евровидения" насторожились отсутствием Андрея Данилко, который с 2016 года был постоянным членом жюри Национальных отборов на международный конкурс песни.

"Где Данилко?" "Теперь ждем только Данилко". "Данилко, пожалуйста, без него будет совсем не то", - пишут в комментариях на странице украинского Евровидения в Instagram.

Ранее судьями Нацотбора в Украине становились Виталий Дроздов (2020), Евгений Филатов (2018-2019), Джамала (2017-2019), Руслана Лыжичко (2016) и Константин Меладзе (2016-2017).

Напомним, что в этом году финал нацотбора состоится 12 февраля.

В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

После победы группы Maneskin на "Евровидении-2021" конкурс песни пройдет в итальянском городе Турин.

Полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

Кто представит Украину на "Евровидении-2022" - станет известно 12 февраля.

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