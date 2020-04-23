Голливудская актриса Джулия Робертс и Дэниэл Модер собираются разводиться. Сделать это они планирубт сразу после окончания карантина, связанного с пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Корреспондент".

Отношения супругов уже давно не идеальные, а самоизоляция, во время которой они живут в одном доме, только усугубила ситуацию.

Робертс и Модер поженились в 2002 году. У пары трое детей. Источники, близкие к паре, утверждают, что супруги постоянно ругаются.

Дэниэл Модер и Джулия Робертс. Фото: Twitter Отмечается, что Джулия Робертс очень ревнива и всегда старалась контролировать своего мужа. А тот ее совершенно не поддерживал. Даже когда у актрисы скончалась мать, Модера видели на пляжах Малибу. Он даже не пришел на похороны.

В 1993 году она вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, они расстались два года спустя. В 2002 году Робертс стала женой кинооператора Дэниэла Модера.

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