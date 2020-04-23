Джулия Робертс разводится с мужем - СМИ [ Редактировать ]
Голливудская актриса Джулия Робертс и Дэниэл Модер собираются разводиться. Сделать это они планирубт сразу после окончания карантина, связанного с пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Корреспондент".
Отношения супругов уже давно не идеальные, а самоизоляция, во время которой они живут в одном доме, только усугубила ситуацию.
Робертс и Модер поженились в 2002 году. У пары трое детей. Источники, близкие к паре, утверждают, что супруги постоянно ругаются.
Дэниэл Модер и Джулия Робертс. Фото: Twitter
Отмечается, что Джулия Робертс очень ревнива и всегда старалась контролировать своего мужа.
А тот ее совершенно не поддерживал. Даже когда у актрисы скончалась мать, Модера видели на пляжах Малибу. Он даже не пришел на похороны.
В 1993 году она вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, они расстались два года спустя. В 2002 году Робертс стала женой кинооператора Дэниэла Модера.
Ранее Джулия Робертс рассказала, как случайность помогла стать звездой.
по теме
Звезда сериала "Секс и город" Крис Нот изменил имидж из-за коронавируса
Новым фото своего преображения актер поделился на своей странице в Instagram
Ольга Сумская снова стала бабушкой
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская стала бабушкой
Alyona Alyona назвали одной из лучших рэперш мира
Украинская рэп-исполнительница продолжает покорять новые вершины
Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией (фото)
38-летняя Вера Брежнева не перестает удивлять фанатов отличной спортивной, подтянутой фигурой
Продление карантина: у Зеленского раскрыли подробности
Правительство Украины планирует продлить карантинные мероприятия в стране, так как пиковый период заболеваемости коронавирусом не был пройден