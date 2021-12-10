ТОП-10 лучших и худших фильмов 2021 года [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Издание Entertainment Weekly опубликовало рейтинг ТОП-10 лучших и худших фильмов 2021 года. Кинорейтинг опубликован на сайте издания.
ТОП-10 лучших фильмов 2021 года:
- "Лакричная пицца" (Licorice Pizza) - драма режиссера и сценариста Пола Томаса Андерсона;
- "Власть пса" (The Power of the Dog) с Бенедиктом Камбербэтчем;
- "Побег" (Flee) - анимационный документальный фильм Йонаса Похера Расмуссена;
- "Незнакомая дочь" (The Lost Daughter) режиссера Мэгги Джилленхол с оскароносной Оливией Колман;
- "Сядь за руль моей машины" (Drive My Car) Рюсукэ Хамагути;
- "Спенсер" (Spencer) Пабло Ларраина;
- "Рыцари справедливости" (Retfærdighedens ryttere) Андерса Томаса Йенсена;
- "Камон Камон" (Cʼmon Cʼmon) Майка Миллса;
- "Параллельные матери" (Parallel Mothers) Педро Альмодовара;
- "Красная ракета" (Red Rocket) Шона Бэйкера.
ТОП-10 худших фильмов 2021 года:
- "Мьюзик" (Music) - режиссерский дебют певицы Сии;
- "Гнев человеческий" (Wrath of Man) Гая Ричи;
- "Воспоминания" (Reminiscence) Лизы Джой;
- "По наклонной" (Cherry) с Томом Холландом;
- "Поступь хаоса" (Chaos Walking) с Томом Холландом;
- "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen) Стивена Чбоски.
Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги:
по теме
В новом супергеройском сериале Колин Фаррел сыграет Освальда Честерфилда Кобблпота, который превратится в Пингвина - заклятого врага человека-мыши. В новом сериале будет рассказана история о том, как Кобблпот построил карьеру в преступном мире. Когда выйдет сериал о Пингвине, пока не известно
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс". Премьера передачи запланирована на 1 января на HBO Max
Картины поразят зрителей зрелищными спецэффектами, а также захватывающим сюжетом
Сюжет "Матрицы-4" похож на первую часть: Нео встречает Тринити и внезапно осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может влиять. В главных ролях по-прежнему Киану Ривз (Ннео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Режиссер - Лана Вачовски
Названы самые популярные актеры 2021 года по версии IMDb. Рейтинг возглавила Элизабет Олсен, снявшаяся в популярном сериале "ВандаВижен" по вселенной Marvel. На втором месте - звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж. Замыкает тройку лидеров Флоренс Пью, сыгравшая в фильме Marvel "Черная вдова"