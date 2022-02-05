Асоціація міст України святкує 30-річний ювілей. З цієї нагоди в Івано-Франківську сьогодні відбувся форум місцевого самоврядування. Віталій Кличко - згадав усі здобутки й переваги такої форми управління. І нагадав, що нині Асоціація об'єднує понад дев'ятсот міст, сіл і селищ.

Віталій Кличко, Київський міський голова, голова Асоціації міст України:

Самоврядування є базисом демократії - це фундамент. І вкрай важливо для того, щоб самоврядування в нашій країні розвивалось, щоб кожна людина в громаді розуміла, що вона впливає на свій район, на своє місто, на свою країну.