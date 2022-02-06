На Олимпийских играх в столице Китая Пекине конькобежец из Швеции Нильс ван дер Пул поставил рекорд на дистанции в 5 тысяч метров. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игр.

Ван дер Пул завоевал свое первое олимпийское "золото", установил олимпийский рекорд с результатом 06:08,84, а также принес Швеции первую золотую медаль в этом виде спорта с 1988 года.

Отмечается, что "серебро" завоевал Патрик Руст из Нидерландов, "бронзу" - норвежец Хальгейр Энгебротен. Украинцы не были представлены на соревнованиях.

Читайте также, норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в скиатлоне на дистанции 15 км и завоевала первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, в скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным.

Кроме того, на 24-х Олимпийских играх был установлен первый мировой рекорд в соревнованиях по фигурному катанию. В короткой программе спортивных пар китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун за свое выступление получили 82.83 балла.